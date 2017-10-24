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Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге

Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге

Vladislava M 403 0
Представители городской администрации рассказали, когда состоится шоу и почему фейерверк Нового 2018 года в Праге не будут делать тихим.
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге

Новогодний фейерверк в Праге в 2018 году проведут с использованием стандартной пиротехники. После рассмотрения идеи заказать так называемый тихий фейерверк, который приносит меньше стресса животным, Магистрат признался, что это не подходит для масштабов шоу.

Политики обсуждали вопрос тихой пиротехники в связи с заботой о домашних животных, а также зверях и птицах, проживающих в естественных условиях. Особенно фейерверк беспокоит пражских лебедей, которым  громкие залпы приносят большой стресс.

Магистрат проконсультировался со специалистами, и они сообщили, что для крупных масштабов городского новогоднего шоу тихая пиротехника не подходит.

«Тихий фейерверк предназначен для малой группы людей: скорее, для загородных торжеств или закрытых пространств», – говорится в отчете.

Чтобы уменьшить шум, в Праге планируют изменить используемые эффекты. Будет меньше залпов и высотных спецэффектов. Количество необычных эффектов над землей, наоборот, увеличат, так как их хорошо видно даже в тумане, который помешал пражанам насладиться фейерверком в прошлом году.

Стоимость фейерверка в 2018 году составит около 1 млн крон без НДС. Начнется шоу 1 января в 18:00 – на Летне. Прошлогодний новогодний фейерверк за 1 млн крон включал в себя 4795 выстрелов и 236 эффектов. Запускали его также на Летне.

Источник: ČTK

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