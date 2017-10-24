В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»

В парк над бункером Фолиманка специально приезжают люди, чтобы увидеть необычный арт-объект.

Фото: Petr Svoboda, Metro.cz

Бункер Фолиманка в Праге является самым крупным в городе. Его круглые вентиляционные шахты из бетона, расставленные по всему парку, на прошлой неделе стали мишенью уличного художника. Его работа очень порадовала местных жителей.

Одна из старых трехметровых вентиляционных шахт бункера прекратилась в дроида R2-D2 из «Звездных войн». Фотографию необычного объекта сделал читатель издания Metro. Председатель фан-клуба Czech Star Wars Universe Павел Климеш сказал, что дроид привнес в жизнь района новое дыхание.

Если раньше там проходила всего сотня человек, то теперь сюда целенаправленно приезжают люди из разных районов. Тем не менее, фанаты «Звездных войн» не забывают о защите авторских прав. Если обладатели прав на робота из эпопеи потребуют компенсацию, дроида придется «стереть».

Администрация Праги 2 не может нарадоваться тому, что к ее району так быстро возрос интерес. Нового жителя парка на Люблянской улице уже называют роботом Чапека. В то же время глава администрации Яна Чернохова уточнила, что поблажек художникам нелегальных граффити никто делать не будет. Но новый внешний вид непривлекательной шахты чиновникам все-таки понравился.

Источник: metro.cz