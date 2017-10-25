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Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно

Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно

artyommm 223 0
Нотариальная контора Чешской Республики проводит День открытых дверей.
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно

Сегодня в Праге можно получить бесплатную консультацию у нотариусов. Здание Нотариальной палаты Чешской Республики на Аполинаржской улице будет целый день открыто для посетителей. День открытых дверей приурочен ко Дню европейской юстиции. 

С утра нотариусы уже начали давать юридические советы бесплатно. Воспользоваться бесплатной консультацией можно до 16:00.

По информации организатора акции, нотариусы в Чехии чаще всего занимаются брачными контрактами, документами для открытия компаний с ограниченной ответственностью, а также составлением завещаний.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
законы Чехия День открытых дверей
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