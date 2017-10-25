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Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро

Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро

artyommm 846 0
Неизвестный мужчина неожиданно начал онанировать в вагоне метро перед сидящей 19-летней девушкой. Она успела его сфотографировать и передала снимок полиции.
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро

С начала октября пражские полицейские разыскивают мужчину, который онанировал  перед сидящей в вагоне метро женщиной. Потерпевшая успела сфотографировать неизвестного, когда вынужденно выходила на остановке. Снимок был передан полиции.

Инцидент произошел 6 октября в 7:50. По словам 19-летней девушки, один из пассажиров неожиданно начал перед ней онанировать, когда поезд двигался по линии метро А от станции Jiřího z Poděbrad до Želivského.

Как рассказала потерпевшая, мужчина стоял в метре от нее, и кивал ей головой, но она его игнорировала. Затем он достал из штанов пенис и начал мастурбировать. Женщине не понравилось поведение пассажира, и она вышла на следующей остановке. Выходя, она успела сделать фотографию неизвестного. Снимок она отправила в полицию.

Полиция подозревают мужчину в хулиганстве, за что ему может грозить до двух лет лишения свободы. Всех, кто узнал подозреваемого, просят позвонить по короткому номеру 158. 

Источник: idnes.cz

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полиция метро Прага
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