«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе

Отказ в визе больше не будет причиной для возврата денег за билеты «Аэрофлота», купленных по невозвратному тарифу. С 25-го октября 2017 года компания перешла на новые правила.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что больше не будет возвращать деньги за авиабилеты по причине отказа в визе. Единственной причиной для возврата билетов останутся медицинские показания (болезнь, смерть) при наличии подтверждения. Изданию «Ведомости» эту информацию подтвердили сотрудники «Аэрофлота».

Раньше клиенты могли вернуть даже невозвратные билеты, если им по каким-то причинам не выдавали визы. Теперь их нужно покупать по возвратному тарифу. В противном случае при отказе или задержке визы клиенты потеряют деньги.

По данным Frequent Flyers, возвратные тарифы ненамного дороже невозвратных. Новые правила вступают в силу 25 октября 2017 года.

Авиабилеты, оформленные с этого числа, можно будет вернуть в случае проблем с визой по правилам общих тарифов – как при добровольном отказе от поездки.

Посмотреть правила возврата билетов по системе взаиморасчетов BSP можно на сайте «Аэрофлота».