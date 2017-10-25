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Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити

Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити

Vladislava M 200 0
Администрация Праги 1 объявила войну молодым художникам-нелегалам. Рисунки граффити на стенах домов в историческом центре Праги будут замазывать сотрудники на электромобилях.
Фото: Praha 1
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити

Городская часть Прага 1 начала борьбу с нелегальным граффити. В рамках программы «Антиграффити» специально обученные сотрудники будут ездить на электромобилях и замазывать все рисунки новым покрытием.

Для тестового периода городская часть подготовила специальные краски. Сотрудники на электромобилях будут ездить по центральным улицам города и искать, а затем быстро закрашивать нелегальные рисунки.

«Мы заказали плотные краски с высокой степенью покрытия. Но при выборе мы учитывали, чтобы они не нанесли вред историческим стенам», – рассказал заместитель старосты Ричард Буреш.

По плану городской части, райтеры заметят, что их работы «живут» недолго, и потеряют интерес к центру города.

«Это маленькая война против художников граффити. Часть программы за чистый центр», – сказал Буреш.

Городская администрация убеждена, что город может выиграть эту войну. Краски райтеров намного дороже тех, которыми будут замазывать их произведения.

«Художники уже угрожали мне на Facebook, писали, что мы будем уничтожать прекрасные произведения, что так должны выглядеть все улицы. Я, как и жители города, считаю, что так улицы выглядеть не должны», – заявил Буреш.

Ожидается, что из пилотного проекта кампания превратится в ежедневную меру. В прошлом году команда вычистила стены домов на улицах Болзанова и У Булгара. Также художники граффити часто рисуют на Кампе: на стене возле ресторана Hergetova cihelna , а также на стене у мультифункциональной игровой площадки Masna.

Источник: Novinky.cz

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