Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране

Видеокампания Záchranný kruh на тему безопасности пешеходов получила широкую огласку в соцсетях.

Ассоциация «Спасательный круг» (Záchranný kruh) добилась большого успеха и внимания в социальных сетях. Ее кампания, направленная на повышение безопасности пешеходов, за месяц просмотрели 2,15 млн человек.

Как признается менеджер ассоциации Лукаш Гутта, никто такого не ожидал. Он рассказал, что люди все больше просматривают видеоинструкции, которые объясняют ошибки и показывают решения в критических ситуациях.

Режиссер Йиржи Студничка снял 10 роликов и столько же инструкций. В их основу положены реальные истории и статистика, места режиссерскому вымыслу там нет. Кампанию решили запустить в связи с постоянно растущим количеством ДТП с участием пешеходов.

В 2016 году на дорогах Чехии погибли 111 пешеходов (это почти пятая часть от общего количества жертв ДТП). В 90 случаях трагедия произошла по вине водителей, в 21 – были виноваты пешеходы.

С помощью своих видео члены ассоциации «Спасательный круг» хотят развеять некоторые мифы. Один из них, например, кроется в том, что пешеход может пользоваться абсолютным преимуществом на пешеходном переходе. На самом деле это не так.

Источник: idnes.cz