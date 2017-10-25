Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 16 °C
Через год пражане пересядут на темное дерево

Через год пражане пересядут на темное дерево

artyommm 110 0
Выбран дизайн-проект для новых скамеек, урн для мусора и стоянок для велосипедов в Праге.
Фото: IPR Praha
Через год пражане пересядут на темное дерево

Конкурс на самый лучший дизайн скамейки, мусорной корзины и стоянки для велосипедов завершился. В будущем на улицах и в парках города появится новая мебель. Она будет темно-коричневого цвета. 

Кто решил, что именно такими должны быть скамейки и урны для мусора? Решение принимали не жители столицы и даже не магистрат. Проходил специальный анонимный международный конкурс дизайнеров. Победителями стали Михал Фронек и Ян Немечек из компании Artěl. Уличная мебель по их дизайн-проектам будет постепенно появляться в Праге. Первые скамейки и урны установят не раньше, чем в конце 2018 года.

В первую очередь в столице будут демонтировать скамейки в самом плачевном состоянии, а на их месте будут появляться новые – дизайнерские. В настоящее время дизайнеры вместе с городскими властями работают над производственной документацией. После этого город выкупит лицензию и сам выберет производителя. Это позволит мэрии легко менять компанию-партнера в случае необходимости. 

В настоящее время в Праге нет четких правил, как должны, например, выглядеть урны для мусора. Только в центре города их насчитывается 72 различных вида. 48 расположены в Пражской зоне достопримечательностей.

Новый проект уличной мебели не означает, что все скамейки и урны в Праге станут одинаковыми. Для специфических общественных мест можно будет предлагать уникальные проекты. Разумеется, будут сохранены и исторические образцы городской мебели.

Источник: metro.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага конкурс дизайн мебель
Читайте
по теме 
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
25.10.2017 14:18 Общество
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
200 0
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
25.10.2017 12:48 Общество
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
846 0
Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки
24.10.2017 16:15 Новостройки
Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки
5082 0
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
24.10.2017 12:25 Общество
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
1121 0
Последние новости:
25
октября
Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране
25.10.2017 14:49 Общество
Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране
169 0
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
25.10.2017 14:18 Общество
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
200 0
«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе
25.10.2017 13:25 Общество
«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе
241 0
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?
25.10.2017 13:20 Политика
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?
227 0
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
25.10.2017 12:48 Общество
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
846 0
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно
25.10.2017 11:05 Общество
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно
223 0
24
октября
Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики
24.10.2017 16:33 Политика
Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики
2397 0
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
24.10.2017 12:25 Общество
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
1121 0
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге
24.10.2017 12:09 Общество
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге
907 0
Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро
24.10.2017 11:57 Общество
Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро
318 0


Мобильная версия