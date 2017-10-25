Через год пражане пересядут на темное дерево

Выбран дизайн-проект для новых скамеек, урн для мусора и стоянок для велосипедов в Праге.

Фото: IPR Praha

Конкурс на самый лучший дизайн скамейки, мусорной корзины и стоянки для велосипедов завершился. В будущем на улицах и в парках города появится новая мебель. Она будет темно-коричневого цвета.

Кто решил, что именно такими должны быть скамейки и урны для мусора? Решение принимали не жители столицы и даже не магистрат. Проходил специальный анонимный международный конкурс дизайнеров. Победителями стали Михал Фронек и Ян Немечек из компании Artěl. Уличная мебель по их дизайн-проектам будет постепенно появляться в Праге. Первые скамейки и урны установят не раньше, чем в конце 2018 года.

В первую очередь в столице будут демонтировать скамейки в самом плачевном состоянии, а на их месте будут появляться новые – дизайнерские. В настоящее время дизайнеры вместе с городскими властями работают над производственной документацией. После этого город выкупит лицензию и сам выберет производителя. Это позволит мэрии легко менять компанию-партнера в случае необходимости.

В настоящее время в Праге нет четких правил, как должны, например, выглядеть урны для мусора. Только в центре города их насчитывается 72 различных вида. 48 расположены в Пражской зоне достопримечательностей.

Новый проект уличной мебели не означает, что все скамейки и урны в Праге станут одинаковыми. Для специфических общественных мест можно будет предлагать уникальные проекты. Разумеется, будут сохранены и исторические образцы городской мебели.

Источник: metro.cz