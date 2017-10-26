Чеху дали пять лет за клевету и угрозы по телефону

Мужчина звонил пенсионерам, тяжело больным людям, семейным парам и донимал их угрозами и оскорблениями. Суд вынес решение о тюремном заключении на пять лет.

Чеха, который донимал нецензурной бранью и оскорблениями по телефону инвалидов, пенсионеров, сотрудников Чешского радио и полицейских, посадят в тюрьму на 5 лет. Пражский верховный суд признал Карла Штрауса виновным в многократном причинении вреда здоровью, сталкинге и угрозах по отношению к другим людям. Некоторые потерпевшие стали жертвами психического насилия.

Чех утверждал, что против него действует заговор, но суд эту информацию опроверг. С 2011 по 2015 гг. Штраус звонил в ночное и дневное время мужчинам и женщинам, угрожал или высмеивал их по телефону. Некоторых своих ночных жертв он находил через вечернее шоу по радио, в котором они рассказывали о своих проблемах и делились контактными данными.

Свою злобу и агрессию мужчина также направил на радиоведущего, высокопоставленного менеджера Чешского радио, а также на полицию, которая расследовала некоторые его нарушения.

60-летнего чеха привезли в зал суда в сопровождении охраны из пяти человек. Мужчина сидел в инвалидной коляске. В тюрьме говорят, что осужденный притворяется немощным, так как есть свидетели, которые неоднократно видели, как он ходит.

Штрауса обвиняют в 20 противозаконных действиях, в результате которых пострадало более 20 человек. На зачитывание оскорблений и вульгаризмов, которые позволял себе мужчина во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, у судьи ушло несколько десятков минут.

Чех звонил, например, тяжело больной женщине и угрожал, что она скоро умрет. Другую женщину он обвинял в смерти ее мужа. Он даже отправлял ей эти сообщения на открытках. Штраусу также удалось разрушить один брак, так как он постоянно клеветал на каждого из супругов.

Наказание для мужчины включает в себя конфискацию 10 мобильных телефонов, которые использовались для совершения преступлений.

Источник: novinky.cz