Снег, ветер и мороз: Какая погода ожидает жителей Чехии

К выходным в Чехии прогнозируют резкое похолодание. В горах и низинах ожидается снег с дождем и сильный ветер с порывами до 120 км/ч.

В эти выходные в Чехии прогнозируют резкое похолодание. Четверг будет последним днем недели, когда температура воздуха останется приятной. Затем начнет холодать. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress. В ближайшую неделю температура воздуха будет колебаться на уровне 5 градусов ниже нормы. В горах и низинах будет идти снег.

В четверг ожидается облачная и пасмурная погода весь день. Температура воздуха днем поднимется до +13-17 градусов тепла.

«Ночью на территорию Чехии придет холодный фронт, который принесет с собой резкое похолодание и сильный ветер», – рассказала Гонсова.

В пятницу погода также будет пасмурной. Температура воздуха утром будет колебаться между 3-7 градусами. Днем воздух прогреется до 9-13 градусов. В течение дня ветер будет усиливаться, порывы в низинах будут достигать скорости 50 км/ч. В Крушных горах скорость ветра будет доходить до 90 км/ч. Холодный фронт значительно повлияет на погоду и в выходные.

В субботу прогнозируют пасмурную погоду с дождем. На высоте 900 метров над уровнем моря будет идти снег, ожидается сильный ветер. Ранние температуры воздуха будут колебаться от 3 до 7 градусов тепла, дневные – от 7 до 11.

Аналогичную погоду обещают и в воскресенье. В течение дня будет идти дождь, в горах – снег, в низинах – снег с дождем. Скорость ветра будет достигать 70 км/ч, в горах – до 120 км/ч. Водителям советуют быть осторожными в связи с опасностью снежных заносов на дорогах.

На следующей неделе погода еще более ухудшится. В понедельник будет облачно и ветрено. Возможен снег и дождь в низинах. Утром температура воздуха составит 1-5 градус тепла, днем воздух прогреется до максимум 4-8 градусов. Из-за сильного ветра по ощущениям будет холоднее.

Во вторник прогнозируют первые морозы. В горах температура воздуха утром упадет до -7 градусов тепла, в низинах от -2 до 2 градусов. В середине недели в Чехии немного потеплеет, но в следующие выходные ожидается очередное похолодание.