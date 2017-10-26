В следующем году в Праге появится новый трамвай для вечеринок

T3 Coupé темно-голубого цвета обзаведется собственным баром и танцполом. Арендовать его можно будет с октября 2018 года.

Со следующего года по Праге будет ездить трамвай для праздников и вечеринок T3 Coupé. Для пассажиров в салоне предусмотрены не только привычные пластиковые сидения, но также бар и танцпол. Скоро праздничный трамвай можно будет арендовать для частных мероприятий.

Проект темно-голeбого трамвая T3 Coupé разработала дизайнер Анна Марешова, ранее удостоенная премии за дизайн для вибратора. Ее работу сейчас можно увидеть в Промышленном дворце в рамках выставки Designblok. Дизайнер предложила новую конструкцию трамвая, новые решения для интерьера и экстерьера. При этом она стремится использовать подлинные, исторические детали T3, например, указатели поворота и зеркала.

Транспортное предприятие планирует провести презентацию экскурсионно-развлекательного трамвая на выставке Innotrans Berlin 2018. В первый раз трамвай поедет по Праге в октябре 2018 года.

Изначально планировалось создать из T3 кабриолет, но потом было решено остановиться на полуоткрытом варианте. В настоящее время в столице можно арендовать исторический трамвай и провести праздник на нем. Люди могут выбирать маршрут, продолжительность поездки, место посадки и высадки. Дополнительно можно заказать еду, музыкальное сопровождение, а также экскурсионные услуги. Транспортное предприятие заказывает их у сторонних компаний.

Источник: metro.cz