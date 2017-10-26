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В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения

В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения

artyommm 266 0
Кроме неограниченного срока действия рыболовных удостоверений, в Чехии также собираются изменить правила, касающиеся временных ограничений на рыбную ловлю в зависимости от месяца.
В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения

С ноября любой желающий сможет получить рыболовный билет в Чехии на неограниченный срок за плату 1 000 крон. Также период, когда будет разрешено ловить рыбу, могут увеличить. Но пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Выдача разрешений на рыбалку на неограниченный срок стала возможной благодаря поправке к постановлению министерства сельского хозяйства. Чешский рыболовный союз ожидает повышенного интереса к новым удостоверениям.

Сейчас министерство подготавливает еще одну поправку, которая позволит ловить рыбу в рыболовных хозяйствах, где не разводят форель, с 4:00 до полуночи в течение всего года. На данный момент разрешенное время для ловли зависит от месяца и поры года. При необходимости управляющие могут сокращать разрешенное время для рыбалки. Период охраны отдельных видов рыб останется прежним.

Напомним, недавно в Чехии был введен 30-дневный рыболовный билет (удостоверение на рыбалку). Кроме него сейчас можно купить билет на год, на три года или на десять лет. Теперь появилось также удостоверение без ограничения срока действия.

Источник: aktualne.cz

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рыбалка законы
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