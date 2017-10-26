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Перед торговым центром в Праге установили бетонные блоки против теракта

Перед торговым центром в Праге установили бетонные блоки против теракта

artyommm 448 0
Решение установить ограждения было принято руководством торгового центра.
Фото: www.facebook.com/domibags.cz/photos
Перед торговым центром в Праге установили бетонные блоки против теракта

В четверг, 26 октября, возле смиховского Андела появились ограждения для предотвращения теракта. Решение установить их приняла не полиция и чиновники, а руководство Торгового центра Новый Смихов.

Директор центра, площадь которого составляет 57 000 кв. м, Давид Пажитка сообщил, что данное решение не является реакцией на какую-то конкретную ситуацию. Он подчеркнул, что центр не столкнулся ни с какими-либо подозрениями на угрозу безопасности. Тем не менее, это международная компания, поэтому она выполняет одинаковые распоряжения по всей Европе.

Бетонные блоки стоят теперь напротив входа в торговый центр. Пешеходы должны быть внимательными, чтобы на них не натолкнуться. В районной администрации Праги 5 отметили, что ограждения установлены не по ее инициативе. Также было отмечено, что целесообразнее было бы установить бетонные столбики, которые бы препятствовали наезду на вестибюль центрального входа в здание.

Источник: novinky.cz

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Темы
торговые центры Прага терроризм
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