В Праге будет бесплатно ездить троллейбус

Новый троллейбусный маршрут от Транспортного предприятия будет обслуживать пассажиров бесплатно, пока длится тестовый период.

Фото: dpp.cz

Прошло почти полвека, и с пятницы, 27 октября, в Праге снова начинает ездить троллейбус. Несколько раз в день с Пальмовки до Летнян будет ходить презентационный троллейбус от Транспортного предприятия, и пассажиры смогут пользоваться им бесплатно. Пока маршрут работает в тестовом режиме.

Узнать троллейбус можно по обозначению 58 PALMOVKA или 58 LETŇANY. В пятницу, 27 октября, с остановки Пальмовка он отъезжает в 9.05, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, в субботу, 28 октября, – 9.45, 11.15, 12.15, 14.00, 15.15. Из Летнян в пятницу – 9.20, 11.15, 12.45, 13.45, 15.15, в субботу – 10.00, 11.30, 12.30, 14.20, 15.40. Пассажиры смогут выходить и садиться на остановках Kundratka, Kelerka, Prosecká, Prosek, Nový Prosek и Letňanská.

Троллейбус может приезжать с небольшим опозданием, так как ему требуется подзарядка. В случае непредвиденных технических обстоятельств выезд транспорта может быть отменен. Дополнительный троллейбус на маршрут пускать не собираются.

На самом деле в Праге, спустя 45 лет, будут ездить не троллейбусы, а электробусы, которые сильно напоминают по внешнему виду своих предшественников.

Источник: metro.cz