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С 1 ноября из-за установки эскалаторов закроется вход на станцию метро в Праге

С 1 ноября из-за установки эскалаторов закроется вход на станцию метро в Праге

artyommm 31 0
Пассажиры пражского метро вынуждены будут терпеть еще одно неудобство до апреля 2018 года.
Фото: https://www.facebook.com/calvin.dailey
С 1 ноября из-за установки эскалаторов закроется вход на станцию метро в Праге

Со среды, 1 ноября, будет закрыт вход и выход со станции метро по линии А Nádraží Veleslavín («Надражи Велеславин») по направлению к пересадочным автобусным остановкам. Вход закроют, так как запланирована установка эскалаторов. Предполагается, что работы завершатся в апреле 2018 года.

Автобусная остановка для маршрутов № 119 и 225 будет перенесена на место для разворота автобусов на улице Воковицка. Остановку для посадки пассажиров междугородних линий (Сланы, Лоуны) перенесут в заднюю часть места для разворота автобусов, как указано на схеме.

В первый день закрытия вестибюля, с 7:00 до 19:00, пассажиры смогут обратиться к информаторам в светоотражающих жилетах. На месте и на улице также будут установлены информационные таблички.

Источник: pid.cz

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Темы
метро реконструкция Прага Транспортное предприятие Праги транспорт
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