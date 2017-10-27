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Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные

Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные

artyommm 1238 0
Жителям республики рекомендуют не выходить на улицу без надобности.
Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные

Метеорологи выпустили штормовое предупреждение на воскресенье, 29 октября, в Чехии. На территорию республики придет сильный ветер экстремально высокого уровня опасности. По данным Чешского гидрометцентра, скорость ветра будет достигать 100 км/ч, а в некоторых местах и до 125 км/ч. В горах нужно быть особенно осторожными, потому что там прогнозируют ветер со скоростью 160 км/ч.

Западный ветер начнет усиливаться в ночь с субботы на воскресенье, а также после полудня в воскресенье. В течение вечера его характер начнет изменяться, и он будет носить северо-западный характер. Ослабнет шторм только к вечеру, но ветреная погода все равно сохранится.

Гидрометцентр предупреждает о высокой опасности сильного ветра, который скоро придет в Чехию. Он может повлечь за собой материальный ущерб на многих территориях страны. Возможны осложнения в работе транспорта, отключение электроснабжения, а также падение деревьев в лесу. Такой сильный ветер может угрожать жизни человека.

Метеорологи рекомендуют надежно закрыть окна и двери, а также закрепить или убрать предметы на улице, которые может снести ветром. Людям желательно не покидать здания. Если же окажется необходимо выйти на улицу, стоит избегать старых домов, с которых может падать кровля.

Водителям также советуют соблюдать осторожность, в том числе и при выборе места для парковки. Желательно избегать старых и высоких деревьев.

Источник: novinky.cz

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