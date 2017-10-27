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В Чехии столкнулись трамваи, 11 пассажиров пострадали

В Чехии столкнулись трамваи, 11 пассажиров пострадали

artyommm 792 0
Жизни потерпевших ничего не угрожает. Их всех отвезли в больницы для последующего обследования.
Фото: HZS Moravskoslezského kraje
В Чехии столкнулись трамваи, 11 пассажиров пострадали

Рано утром в пятницу, 27 октября, в чешской Остраве столкнулись два трамвая. 11 пассажиров пострадали. Причиной столкновения стала невнимательность водителя, который не успел вовремя затормозить и врезался останавливающийся впереди трамвай.

ДТП произошло в 5:15 на улице Опавской в Остраве, в нескольких десятках метров от перекрестка с улицей Sjízdná, неподалеку от супермаркета Tesko, по направлению к центру города. 

51-летний водитель не уделил достаточного внимания управлению трамвая и поздно отреагировал на останавливающийся перед перекрестком впереди него трамвай. Водитель не успел затормозить и врезался сзади. В результате столкновения 11 человек получили травмы. 

На место происшествия прибыла скорая помощь. Все потерпевшие находились в сознании, жизни ни одного из них ничто не угрожает. Пострадавшие получили травмы средней и легкой степени тяжести. Пассажиров отвезли для обследования в Факультетсткую больницу Остравы и в Городскую больницу.

Полиция просит всех пострадавших пассажиров, которые не давали показания, срочно позвонить номеру 158. Из-за ДТП движение трамваев было приостановлено на 40 минут – с 5:16 до 5:56.

Источник: idnes.cz

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Темы
Острава авария
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