Молодой человек упал со стены у маятника в Праге и разбился

Вечером, 27-го октября, по неизвестным причинам со стены возле маятника на пражской Летне сорвался молодой человек. Вернуть его к жизни не удалось. Личность погибшего устанавливают.

Фото: krajciii_martiii, instagram.com

В пятницу вечером со стены у маятника на пражской Летне упал молодой человек. При падении он получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Дело расследует полиция.

«Молодой человек упал примерно с 10-метровой высоты вниз, под маятник. Когда мы получили сообщение, уже было ясно, что он не дышит и находится без сознания. Оператор тревожной линии по телефону говорила свидетелям инцидента, как проводить неотложную реанимацию», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

На место прибыли полицейские и врачи. Им удалось восстановить основные жизненные функции пострадавшего. Его начали перевозить в больницу, но несмотря на все усилия и экстренные меры, при переезде молодой человек скончался в машине скорой помощи. При падении он получил очень серьезную травму головы.

К маятнику в Летенских садах выехали криминалисты.

«На данный момент нельзя с уверенностью сказать, что произошло с молодым человеком, и почему он упал со стены. Полицейские пытаются установить его личность», – поделилась пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.

Источник: Novinky.cz