Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
Молодой человек упал со стены у маятника в Праге и разбился

Молодой человек упал со стены у маятника в Праге и разбился

Vladislava M 729 0
Вечером, 27-го октября, по неизвестным причинам со стены возле маятника на пражской Летне сорвался молодой человек. Вернуть его к жизни не удалось. Личность погибшего устанавливают.
Фото: krajciii_martiii, instagram.com
Молодой человек упал со стены у маятника в Праге и разбился

В пятницу вечером со стены у маятника на пражской Летне упал молодой человек. При падении он получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Дело расследует полиция.

«Молодой человек упал примерно с 10-метровой высоты вниз, под маятник. Когда мы получили сообщение, уже было ясно, что он не дышит и находится без сознания. Оператор тревожной линии по телефону говорила свидетелям инцидента, как проводить неотложную реанимацию», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

На место прибыли полицейские и врачи. Им удалось восстановить основные жизненные функции пострадавшего. Его начали перевозить в больницу, но несмотря на все усилия и экстренные меры, при переезде молодой человек скончался в машине скорой помощи. При падении он получил очень серьезную травму головы.

К маятнику в Летенских садах выехали криминалисты.

«На данный момент нельзя с уверенностью сказать, что произошло с молодым человеком, и почему он упал со стены. Полицейские пытаются установить его личность», – поделилась пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Прага
Читайте
по теме 
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?
25.10.2017 13:20 Политика
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?
567 0
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
25.10.2017 12:48 Общество
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
2343 0
«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги
23.10.2017 11:30 Общество
«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги
1446 0
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
11.10.2017 14:30 Общество
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
1432 0
Последние новости:
28
октября
В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на зимнее время
28.10.2017 17:51 Общество
В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на зимнее время
542 0
Большое генетическое исследование: Много ли среди чехов славян?
28.10.2017 13:59 Общество
Большое генетическое исследование: Много ли среди чехов славян?
1281 0
27
октября
В Праге собирают деньги на выставку о тоталитаризме
27.10.2017 16:07 Культура
В Праге собирают деньги на выставку о тоталитаризме
244 0
В Чехии столкнулись трамваи, 11 пассажиров пострадали
27.10.2017 14:29 Общество
В Чехии столкнулись трамваи, 11 пассажиров пострадали
1239 0
Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные
27.10.2017 13:33 Общество
Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные
2504 0
С 1 ноября из-за установки эскалаторов закроется вход на станцию метро в Праге
27.10.2017 12:21 Общество
С 1 ноября из-за установки эскалаторов закроется вход на станцию метро в Праге
1077 0
В Праге будет бесплатно ездить троллейбус
27.10.2017 11:04 Общество
В Праге будет бесплатно ездить троллейбус
1626 0
26
октября
Перед торговым центром в Праге установили бетонные блоки против теракта
26.10.2017 16:30 Общество
Перед торговым центром в Праге установили бетонные блоки против теракта
1365 0
В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения
26.10.2017 16:11 Общество
В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения
803 0
В следующем году в Праге появится новый трамвай для вечеринок
26.10.2017 14:55 Общество
В следующем году в Праге появится новый трамвай для вечеринок
702 0


Мобильная версия