Молодой человек упал со стены у маятника в Праге и разбился

В пятницу вечером со стены у маятника на пражской Летне упал молодой человек. При падении он получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Дело расследует полиция.
«Молодой человек упал примерно с 10-метровой высоты вниз, под маятник. Когда мы получили сообщение, уже было ясно, что он не дышит и находится без сознания. Оператор тревожной линии по телефону говорила свидетелям инцидента, как проводить неотложную реанимацию», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.
На место прибыли полицейские и врачи. Им удалось восстановить основные жизненные функции пострадавшего. Его начали перевозить в больницу, но несмотря на все усилия и экстренные меры, при переезде молодой человек скончался в машине скорой помощи. При падении он получил очень серьезную травму головы.
К маятнику в Летенских садах выехали криминалисты.
«На данный момент нельзя с уверенностью сказать, что произошло с молодым человеком, и почему он упал со стены. Полицейские пытаются установить его личность», – поделилась пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.
Источник: Novinky.cz