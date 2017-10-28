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Большое генетическое исследование: Много ли среди чехов славян?

Большое генетическое исследование: Много ли среди чехов славян?

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Ученые Масарикова университета в Брно провели исследование более 2 000 образцов ДНК у мужчин, чтобы узнать, кто были предками современных чехов.
Большое генетическое исследование: Много ли среди чехов славян?

Чехия может похвастаться исключительным генетическим многообразием. Славянские корни присутствуют только у 35% популяции. Треть населения республики имеет германо-кельтское происхождение. Еще 10% от общего количества жителей происходит от прапредков – викингов. 

Остальные жители, например, являются потомками евреев; другие могут найти свои корни в Южной Европе или в Сибири. Ученые также могут определить среди современных чехов и тех, в ком заложены гены жителей древней Месопотамии. Такая информация была получена в результате новейшего исследования Масарикова университета в Брно.

В рамках специального исследования ученые опирались на данные свидетельств о рождении и происхождение фамилий. Тем не менее, преимущество отдавалось в первую очередь образцам ДНК мужчин (всего более 2 000 образцов в базе данных).

Почему именно мужчин? Потому что только они являются обладателями хромосомы Y, которая передается от отца к сыну. Она позволяет определить генетическую родословную в глубине столетий. Благодаря этой хромосоме ученые могут определить принадлежность мужчины к той или иной генетической группе. Славянская генетическая группа обозначается как R1a. Одной из наиболее распространенных оказалась германо-кельтская группа R1b. 

Генетические группы не перемешиваются друг с другом и никак не скрещиваются между собой. Происхождение матерей на эту генетическую информацию не оказывает никакого влияния. Генетическая принадлежность мужчины к той или иной группе является независимой и постоянной. Это то, что наследуется от отца к сыну на протяжении столетий.

Удивительно, но в Чехии проживает немало людей, которые относятся к генетической группе N, характерной для жителей Сибири. 

Источник: novinky.cz

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