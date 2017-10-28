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В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на зимнее время

artyommm 542 0
В 3:00 стрелки часов вернутся на час назад, обратно к 2:00.
В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на зимнее время

В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, в Чехии снова изменится время. В воскресенье в 3:00 стрелки часов вернутся на час назад, обратно к двум часам ночи. Зимнее время, которое считается нормальным для Центральной Европы, будет действовать в ЧР следующие пять месяцев, до 25 марта 2018 года.

Переход на новое время осенью и весной в Чехии был введен в 1979 году. Изначально летнее и зимнее время действовали всегда по шесть месяцев. С 1996 года в Чехии летнее время длится семь месяцев, а так называемое зимнее время – пять месяцев. Данное изменение было проведено во всем Европейском союзе, поэтому Чехия его также приняла.

Некоторые государства ЕС, как, например, Польша, думают о том, чтобы перейти на постоянное время. В Чехии об этом речь пока не шла. 

Клинический психолог Мартин Коржан из пражской больницы На Гомолке утверждает, что некоторые люди испытывают психические проблемы из-за перехода на новое время. 

Педиатр Гана Цабронохова из Праги рассказывает, что маленьким детям требуется несколько дней, чтобы адаптироваться к новым условиям. Особенно сложно приходится ученикам первых и вторых классов. Астрономы также говорят о том, что регулярное изменение времени не является необходимостью.

Источник: novinky.cz

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