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В чешском Мосте обрушился православный храм

В чешском Мосте обрушился православный храм

artyommm 665 0
Причиной происшествия стал сильный ураган, который пришел в Чехию в воскресенье. Всего в стране насчитывалось пять православных храмов.
Фото: Miloslav Půhoný, https://www.facebook.com/miloslav.puhony.7
В чешском Мосте обрушился православный храм

На окраине чешского города Мост обрушился деревянный православный храм. Причиной стал сильнейший ураган, который пришел в Чехию в воскресенье, 29 октября. 

Утром на место происшествия прибыла полиция, которая заметила произошедшее с камеры видеонаблюдения на замке Гневин. Точный размер ущерба пока не установлен. Обошлось без жертв, так как в церкви на момент обрушения никто не находился. 

Православный храм в Мосте не выдержал сильного напора ветра. Как сообщили в полиции, с руководством Православной церкви в Чехии свяжутся в понедельник, 30 октября. Храм святого Валентина в Мосте был построен румынскими плотниками из прочного дерева, привезенного из Карпат. Храм был освящен в октябре 2011 года.

Строили его без использования металлических элементов. Планировалось, что он будет стоять до 25 века. Строительство финансировали православные, здание строилось при поддержке городских властей и румынских учреждений. 

Новый православный храм в Мосте стал пятым во всей Чехии. Один находится в Карловых Варах, другой – в Марианских Лазнях, третий – во Франтишковых Лазнях, а четвертый – на пражском Ольшанском кладбище в Праге. 

Что будет дальше с разрушенным ураганом храмом, пока неизвестно. 

Источник: denik.cz

 

 

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Темы
церковь религия Чехия
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