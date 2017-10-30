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Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России

Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России

artyommm 616 0
Иностранца российского происхождения с американским гражданством судят в Чехии за насилие над собственными детьми. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России

В Брно судят иностранца, которого обвиняют в тирании и насилии по отношению к двум собственным детям. Прокурор утверждает, что обвиняемый физически нападал на несовершеннолетних и запирал их в подвале. 47-летнему мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Истица попросила для обвиняемого половину законного срока. Иностранец в финале судебного процесса частично признал свою вину.

Мужчина имеет российское происхождение и гражданство США. Согласно обвинению, с октября 2015 года по май 2016 года он истязал детей в собственном пансионате в районе Бржецлава. Он избивал свою 8-летнюю дочь и 10-летнего сына руками и ногами по разным частям тела, в том числе и по голове. 

Как минимум 10 раз в месяц он закрывал их на срок от нескольких часов до нескольких суток в помещении для хозяйственный принадлежностей или в подвале. Дети были вынуждены находиться там без еды и питья, спать на заплесневелых матрасах и подушках, испачканных фекалиями. 

Суд выслушал двадцать свидетелей, которые в той или иной степени подтвердили информацию об издевательствах мужчины над детьми. Сами дети также дали показания. Мальчик признался, что подвал они с сестрой называли комнатой плача.

Мужчина не согласен с обвинением. Он признался, что в течение последних нескольких недель у него были проблемы с дочерью, и он не оправдал звание родителя. Иностранца обвиняют в насилии подопечных, лишении личной свободы человека, угрозе нравственного воспитания детей, а также в причастности к детской порнографии. Полиция нашла в его компьютере тысячи фотографий и видеороликов с участием мальчиков. Обвиняемый утверждает, что дело против него сфабриковано.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Брно насилие иностранцы
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