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С ноября в Праге начнут улучшать набережные

С ноября в Праге начнут улучшать набережные

artyommm 191 0
Сейчас магистрат ищет куратора набережных, который будет заниматься планированием модернизации и другими административными вопросами.
Фото: www.facebook.com/petrjandabrainwork/
С ноября в Праге начнут улучшать набережные

Прага планирует улучшить набережные, и первые работы должны начаться уже в ноябре. Магистрат выписал тендер с целью найти куратора, который будет отвечать за модернизацию и развитие набережных в столице.

За состоянием набережных сейчас следит компания Trade Center Praha. Новый куратор будет сотрудничать с ней и заниматься вопросами планирования с учетом близлежащей застройки.

В этом году стало известно, какие работы проведут на набережных в следующем году. Так, изменится подскалская набережная, где есть возможность использовать пространство внутри стены. До 2019 года город намерен инвестировать более 200 млн крон. Сейчас ведется подготовка к началу работ и поиски подрядчика для разработки проектной документации. 

Источник: denik.cz

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Темы
магистрат реконструкция Прага
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