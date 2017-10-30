С ноября в Праге начнут улучшать набережные

Сейчас магистрат ищет куратора набережных, который будет заниматься планированием модернизации и другими административными вопросами.

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Прага планирует улучшить набережные, и первые работы должны начаться уже в ноябре. Магистрат выписал тендер с целью найти куратора, который будет отвечать за модернизацию и развитие набережных в столице.

За состоянием набережных сейчас следит компания Trade Center Praha. Новый куратор будет сотрудничать с ней и заниматься вопросами планирования с учетом близлежащей застройки.

В этом году стало известно, какие работы проведут на набережных в следующем году. Так, изменится подскалская набережная, где есть возможность использовать пространство внутри стены. До 2019 года город намерен инвестировать более 200 млн крон. Сейчас ведется подготовка к началу работ и поиски подрядчика для разработки проектной документации.

Источник: denik.cz