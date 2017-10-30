Чех на смерть сбил 7-летнего мальчика и получил 5 месяцев условно

Кроме условного срока, 78-летний водитель также лишен права управления автомобилем на два года. Он также обязан выплатить родителям ребенка один миллион крон.

78-летний чех из населенного пункта Ходска-Лгота, сбивший семилетнего мальчика, получил условный срок – пять месяцев. Суд также запретил ему садиться за руль в течение двух лет. Виновный должен выплатить компенсацию родителям погибшего ребенка в размере одного миллиона крона, а также покрыть все расходы на похороны. Приговор был вынесен Районным судом Домажлице и пока не вступил в силу.

Мужчине грозило три года тюрьмы за убийство по неосторожности. По словам судьи, водитель не успел вовремя отреагировать на ситуацию, когда ребенок вышел на дорогу. В то же время, как считают в суде, виновен и погибший мальчик, который недостаточно убедился в отсутствии машин на проезжей части перед тем, как ее переходить.

Наезд на мальчика произошел 11 мая в дневное время. Ребенок возвращался из школы на автобусе. Когда он переходил дорогу, его сбил водитель легкого автомобиля Peugeot. Мальчика срочно доставили на вертолете в Факультетскую больницу в Пльзень, где он впоследствии скончался.

Источник: idnes.cz