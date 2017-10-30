Очередная замена эскалаторов в пражском метро, вход на станцию закроют

С 1 ноября пассажиры метро Праги должны подготовиться к новым неудобствам.

С 1 ноября Транспортное предприятие Праги начинает замену эскалаторов на станции метро Náměstí Republiky по направлению к торговому центру Palladium. Спуститься в подземку можно будет только со стороны Масарикова вокзала. Работы будут длиться девять месяцев. Напомним, замена эскалаторов также будет происходить и на станции метро Anděl.

Несмотря на то, что вход на станцию метро Náměstí Republiky будет закрыт, люди смогут заходить в торговый центр и выходить из него через открытый вестибюль. Наиболее сложные работы будут проводить в ночное время, чтобы не создавать неудобств для посетителей Palladium.

Всего планируется заменить три эскалатора, а также провести заделку щелей, через которые на станцию затекает вода. Транспортное предприятие также собирается заменить освещение, плитку и облицовку. Расходы на ремонт составят 240 млн крон.

Заместитель мэра и советник по вопросам транспорта Петр Долинек считает, что транспортники поторопились начинать ремонт на станции метро Náměstí Republiky накануне Рождества. По его мнению, делать это нужно не раньше 2 января.

Источник: idnes.cz