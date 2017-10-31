Чешский МИД отказался от Visapoint, иностранцев ждут в консульствах

С 31 октября заявители на долгосрочную чешскую визу больше не должны регистрироваться в системе Visapoint.

Система электронной подачи заявлений на чешскую визу Visapoint со вторника, 31 октября, прекращает свою работу. С этого момента иностранцы смогут подавать заявление напрямую в дипломатических представительствах республики за рубежом. Систему Visapoint много критиковали из-за того, что она позволяла незаконную торговлю записью на подачу документов.

Информацию о том, что чешское Министерство иностранных дел больше не будет поддерживать Visapoint, подтвердила пресс-атташе ведомства Михаэла Лагронова. Она также добавила, что теперь иностранцам необходимо обращаться в консульства напрямую.

Как сообщает пресс-атташе МИДа, решение прекратить поддерживать Visapoint министерство приняло по нескольким причинам. Во-первых, истек срок действия договора с владельцем системы. Во-вторых, заявители на долгосрочную чешскую визу смогут с 24 ноября подавать заявление по электронной почте, по телефону или лично в консульстве. С 31 октября по 24 ноября дипломатические представительства будут рассматривать поданные ранее заявления.

Напомним, чешские дипломатические представительства за рубежом пользовались системой Visapoint с 2009 года. Заявители на долгосрочную визу должны были заранее онлайн бронировать дату посещения консульства для подачи документов. В некоторых странах зарегистрировать свой визит было невозможно, так как все свободные места перехватывали мошенники. Затем они через фирмы предлагали регистрацию на ту или иную дату за большие деньги. О недостатках системы часто говорили и чешские компании, которые испытывали сложности с приглашением иностранцев на работу.

Особенно остро стояла ситуация в Украине, где систему Visapoint блокировала мафия. Именно поэтому чешские власти решили ввести специальную программу Režim Ukrajina без необходимости регистрации в системе Visapoint.

Источник: aktualne.cz