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Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве

Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве

artyommm 577 0
Ураган Герварт в Чехии унес четыре жизни. Во всех случаях людей придавило деревьями.
Фото: www.facebook.com/Okna-v-Podbezdězí-302249196785/
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве

Из-за сильного урагана, который обрушился на Чехию в минувшее воскресенье, в районе Бенешова погиб грибник. Он стал четвертой жертвой опасной стихии. Сообщение о найденном теле поступило в полицию в воскресенье, 29 октября около 15:30.

На месте полиция выяснила, что произошел несчастный случай. Мужчина погиб из-за падения дерева, которое было вырвано с корнями при сильных порывах ветра. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Грибнику было 83 года. В воскресенье утром он отправился в лес неподалеку от населенного пункта Липина в районе Бенешова. Такая же трагедия произошла и возле поселка Бьела-под-Бездезем. Там также погиб мужчина, на которого упало дерево.

Дерево убило и 83-летнего пешехода в Йичине. Сейчас полиция выясняет, не произошло ли это по причине чьей-то халатности. Четвертая погибшая жила в районе Тршебича. Женщина выгуливала собаку в лесопарке в момент, когда ее придавило деревом.

Источник: idnes.cz

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