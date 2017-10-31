Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей

Инцидент произошел вечером в понедельник, 30 октября, в Праге 5.

Вечером в понедельник, 30 октября, возле остановки трамвая Poštovka в Праге 5 погибла женщина. Она не пережила наезд трамвая, пожарные достали из-под транспортного средства тело с серьезными травмами. Медики оказались бессильны.

Инцидент произошел около 18:30 на Пльзенской улице. Пожарные попытались поднять трамвай с помощью гидравлического домкрата. На место также был вызван специальный технический автомобиль.

После сложнейшей процедуры по высвобождению тела пожарные передали 85-летнюю женщину медикам. Несмотря на все усилия, спасти ее жизнь не удалось.

Врачи скорой оказали на месте помощь 24-летней водительнице трамвая, которая находилась после произошедшего в остром шоковом состоянии. Некоторое время после происшествия трамвайное движение в обоих направлениях было приостановлено. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют криминалисты. Свидетелей просят поделиться информацией с полицией.

Источник: idnes.cz