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Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей

Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей

artyommm 685 0
Инцидент произошел вечером в понедельник, 30 октября, в Праге 5.
Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей

Вечером в понедельник, 30 октября, возле остановки трамвая Poštovka в Праге 5 погибла женщина. Она не пережила наезд трамвая, пожарные достали из-под транспортного средства тело с серьезными травмами. Медики оказались бессильны. 

Инцидент произошел около 18:30 на Пльзенской улице. Пожарные попытались поднять трамвай с помощью гидравлического домкрата. На место также был вызван специальный технический автомобиль. 

После сложнейшей процедуры по высвобождению тела пожарные передали 85-летнюю женщину медикам. Несмотря на все усилия, спасти ее жизнь не удалось. 

Врачи скорой оказали на месте помощь 24-летней водительнице трамвая, которая находилась после произошедшего в остром шоковом состоянии. Некоторое время после происшествия трамвайное движение в обоих направлениях было приостановлено. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют криминалисты. Свидетелей просят поделиться информацией с полицией. 

Источник: idnes.cz

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трамвай полиция Прага
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