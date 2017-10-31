Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Высшая школа экономики в Праге приглашает на большую встречу выпускников

Высшая школа экономики в Праге приглашает на большую встречу выпускников

artyommm 229 0
Мероприятие пройдет в субботу, 4 ноября. Участие платное – 550 крон.
Фото: http://www.densvse.cz/2016/fotogalerie/odborny-program/
Высшая школа экономики в Праге приглашает на большую встречу выпускников

Высшая школа экономики в Праге приглашает на ежегодную встречу однокурсников и преподавателей в рамках «Дня с ВШЭ» (Den s VŠE) 4 ноября 2017 года, где можно будет увидеть старых знакомых и установить новые контакты. Мероприятие будет проходить в субботу с 15:00 до 22:30 в здании ВШЭ в Праге 3 по адресу nám. W. Churchilla 4. Участие в мероприятии платное, на входе можно будет купить билет за 550 крон.

Программа «Дня с ВШЭ»

В 14:00 состоится показ новых помещений магазина экономической литературы и отремонтированной библиотеки. 

В 15:00 в фойе Нового корпуса пройдет регистрация участников, всех будут угощать «приветственным» напитком.

В 16:00 в зале Vencovského aula начнется торжественное открытие «Дня с ВШЭ», на котором со вступительной речью выступит ректор вуза, а также Симфонический оркестр ВШЭ. Гости в соседних аудиториях смогут увидеть все в прямом эфире.

В 16:30 начнется специальная программа на тему «Настоящее и будущее ВШЭ». 

На 18:00 на первом этаже Нового корпуса запланирован студенческий раут, там же можно будет отдохнуть в рамках кофе-брейка. 

В 18:30 президент Палаты налоговых консультантов Чешской Республики Петра Поспишилова прочитает лекцию на тему «Положение налоговых консультантов в ЧР».

В 19:30 на первом и втором этажах Райского корпуса (Rajské budovy) можно будет попробовать изысканную кулинарию от лучших чешских кейтеринговых компаний.

В 19:30 в атриуме Райского корпуса начнется конкурс «ВШЭ ищет таланты», на котором выступят лучшие участники конкурса. 

Далее по программе запланирован спектакль, концерт группы выпускников ВШЭ Míchačky betonu, которые исполняют популярные песни в нетрадиционных аранжировках, а также видеодискотека.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте densvse@vse.cz или по телефону 224 095 630, а также на официальном сайте мероприятия.

Рассказать всем:
Темы
школы экономика университеты Прага
Читайте
по теме 
Документы об образовании в Чехии изменятся
12.10.2017 12:24 Общество
Документы об образовании в Чехии изменятся
2338 0
Чехи продвинули стартап, который учит детей читать
22.09.2017 13:03 Общество
Чехи продвинули стартап, который учит детей читать
1083 0
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
02.08.2017 17:20 Общество
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
2078 0
Малый и средний бизнес в Чехии для иностранных предпринимателей
02.08.2017 10:00 Бизнес
Малый и средний бизнес в Чехии для иностранных предпринимателей
4092 0
Последние новости:
31
октября
В Чехии изменяются правила для владельцев собак
31.10.2017 16:23 Общество
В Чехии изменяются правила для владельцев собак
608 0
30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев
31.10.2017 15:56 Общество
30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев
332 0
Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей
31.10.2017 13:55 Общество
Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей
685 0
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве
31.10.2017 13:26 Общество
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве
577 0
Чешский МИД отказался от Visapoint, иностранцев ждут в консульствах
31.10.2017 11:50 Общество
Чешский МИД отказался от Visapoint, иностранцев ждут в консульствах
2287 0
Водители в Чехии быстро «переобувают» машины в зимнюю резину
31.10.2017 08:24 Общество
Водители в Чехии быстро «переобувают» машины в зимнюю резину
622 0
30
октября
Очередная замена эскалаторов в пражском метро, вход на станцию закроют
30.10.2017 15:51 Общество
Очередная замена эскалаторов в пражском метро, вход на станцию закроют
865 0
Чех насмерть сбил 7-летнего мальчика и получил 5 месяцев условно
30.10.2017 15:36 Общество
Чех насмерть сбил 7-летнего мальчика и получил 5 месяцев условно
1139 0
В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы
30.10.2017 15:26 Общество
В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы
2509 0
Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России
30.10.2017 15:15 Общество
Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России
1731 0


Мобильная версия