Высшая школа экономики в Праге приглашает на большую встречу выпускников

Мероприятие пройдет в субботу, 4 ноября. Участие платное – 550 крон.

Фото: http://www.densvse.cz/2016/fotogalerie/odborny-program/

Высшая школа экономики в Праге приглашает на ежегодную встречу однокурсников и преподавателей в рамках «Дня с ВШЭ» (Den s VŠE) 4 ноября 2017 года, где можно будет увидеть старых знакомых и установить новые контакты. Мероприятие будет проходить в субботу с 15:00 до 22:30 в здании ВШЭ в Праге 3 по адресу nám. W. Churchilla 4. Участие в мероприятии платное, на входе можно будет купить билет за 550 крон.

Программа «Дня с ВШЭ»

В 14:00 состоится показ новых помещений магазина экономической литературы и отремонтированной библиотеки.

В 15:00 в фойе Нового корпуса пройдет регистрация участников, всех будут угощать «приветственным» напитком.

В 16:00 в зале Vencovského aula начнется торжественное открытие «Дня с ВШЭ», на котором со вступительной речью выступит ректор вуза, а также Симфонический оркестр ВШЭ. Гости в соседних аудиториях смогут увидеть все в прямом эфире.

В 16:30 начнется специальная программа на тему «Настоящее и будущее ВШЭ».

На 18:00 на первом этаже Нового корпуса запланирован студенческий раут, там же можно будет отдохнуть в рамках кофе-брейка.

В 18:30 президент Палаты налоговых консультантов Чешской Республики Петра Поспишилова прочитает лекцию на тему «Положение налоговых консультантов в ЧР».

В 19:30 на первом и втором этажах Райского корпуса (Rajské budovy) можно будет попробовать изысканную кулинарию от лучших чешских кейтеринговых компаний.

В 19:30 в атриуме Райского корпуса начнется конкурс «ВШЭ ищет таланты», на котором выступят лучшие участники конкурса.

Далее по программе запланирован спектакль, концерт группы выпускников ВШЭ Míchačky betonu, которые исполняют популярные песни в нетрадиционных аранжировках, а также видеодискотека.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте densvse@vse.cz или по телефону 224 095 630, а также на официальном сайте мероприятия.