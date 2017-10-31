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30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев

30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев

artyommm 332 0
С середины 80-х гг. по настоящее время в Чехии более чем у 3 000 человек диагностирован ВИЧ. 262 человека скончались.
30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев

Впервые в мире врачи диагностировали СПИД в 1981 году. Через 6 лет, 31 октября, 1987 года, в тогдашней Чехословакии от синдрома приобретенного иммунодефицита умер первый человек. С тех пор в Чехии эта болезнь унесла жизни более 260 человек. 

Первой жертвой СПИДа в Чехословакии стал гомосексуалист. По словам председателя организации Česká společnost AIDS pomoc Роберта Гейзака, людей с заболеванием СПИД больше всего именно в гей-сообществе в Праге. Об этом он рассказал в передаче Rozstřel во время беседы с сексологом Иво Прохазкой. 

Специалисты напомнили о мерах профилактики СПИДа. Например, после полового акта без предохранения с незнакомым человеком необходимо обратиться в ВИЧ-центр и пройти проверку. При положительном результате нужно начать немедленное лечение, чтобы снизить риск развития СПИДа. Лечение в течение месяца обойдется в 5 800 крон за медикаменты. В Грузии подобная профилактика СПИДа обойдется в пять долларов, в Бельгии – в 50 долларов. 

Гейзак напомнил, что в 90-е гг. шансы встретить человека с ВИЧ были минимальные. Сейчас они намного выше, прежде всего в гей-сообществе. По словам Иво Прохазки, в 60% случаев ВИЧ передается от людей, которые не знают о своем диагнозе.

По данным чешских врачей, с середины 80-х гг. в республике проживало более 3 000 человек, зараженных ВИЧ. Из 262 человек, которые умерли от болезни, по данным за прошлый год, 80% были мужчинами, 20% – женщинами. 

Видеоролик для пропаганды профилактики СПИДа среди школьников 1989 г.
 

 

Источник: idnes.cz

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