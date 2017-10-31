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В Чехии изменяются правила для владельцев собак

В Чехии изменяются правила для владельцев собак

artyommm 608 0
Владельцам более чем пяти сук придется их регистрировать. Ограничит деятельность разводчиков также и обязательное чипирование собак.
В Чехии изменяются правила для владельцев собак

С 1 ноября вступает в силу поправка к ветеринарному закону. Владельцы пяти и более сук, возраст которых старше одного года, должны будут пройти обязательную процедуру регистрации животных. С помощью таких мер правительство хочет ограничить деятельность разводчиков. 

Кроме того с 2020 года вводится обязательное чипирование всех собак, которое будет проводиться во время первой прививки против бешенства, т.е. в возрасте щенка около полугода. Благодаря этому ветеринарное управление хочет облегчить проверки разводчиков. Критики поправки к закону утверждают, что это не отразится на работе неофициальных собаководов, так как они, например, могут продавать и восьминедельных щенят.

Государственное ветеринарное управление рассчитывает, что в будущем в Чехии появится центральный реестр собак. Ветеринары намерены говорить об этом с представителями политических партий в Палате депутатов.

Обязанность регистрировать животных в течение семи суток будет возлагаться на разводчиков со дня, когда в их собственности появится пять или более сук. Государственное ветеринарное управление планирует собирать информацию с помощью онлайн-бланков. Собаководы смогут зарегистрировать свой выводок и раньше, не дожидаясь, пока сукам исполнится ровно год.

Источник: aktualne.cz

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Темы
животные законы Чехия
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