Вход в метро на площади Республики в Праге решили пока не закрывать

Начало работ по замене эскалаторов перенесли на 2 января 2018 года, чтобы не создавать неудобств пассажирам перед Рождеством.

Фото: www.facebook.com/DopravniPodnikPraha/photos

Пражскому Транспортному предприятию удалось добиться того, чтобы закрытие выхода со станции метро на линии В Náměstí Republiky перенесли на 2 января 2018 года, после рождественских праздников.

Транспортники считают, что закрывать вход на загруженную станцию, которая находится возле знаменитого торгового центра Palladium, в преддверии Адвента, нецелесообразно. Люди также приезжают сюда за покупками в другие ближайшие торговые центры, а также на местные рождественские ярмарки.

Напомним, ранее планировалось закрыть вход на станцию со среды, 1 ноября. Заместитель мэра и советник по вопросам транспорта Петр Долинек был недоволен этим фактом. Компания Metrostav собиралась начать замену эскалаторов и ремонтные работы, но решила пойти навстречу магистрату и перенесла реализацию плана на январь. В компании также сообщили, что фактически подготовительные работы перед ремонтом уже начались, но пассажирам они мешать не будут.

Один из входов на станцию метро будет закрыт на несколько месяцев. Эскалаторы, которые сейчас там работают, были установлены 2 ноября 1985 года.

Источник: idnes.cz