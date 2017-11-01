Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги

Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги

Vladislava M 1032 0
Городские представители утвердили новое постановление о запрете употребления алкоголя во всем историческом центре Праги. Штрафы за нарушение запрета поднимут в 10 раз.
Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги

В центре Праги долгое время пытаются решить проблему с алкоголем. Во вторник городские представители утвердили полный запрет на употребление алкоголя в общественных местах. Постановление для Праги 1 разработал пражский магистрат.

Подготовка нового постановления началась в сентябре. Документ должен был вступить в силу еще в первые месяцы этого года. Законопроект предполагает запрет на употребление алкоголя во всем историческом центре Праги, а не только на некоторых улицах. Согласно документу, штраф полагается даже тем людям, которые просто будут идти по центру с открытой бутылкой с алкогольным напитком.

Если на данный штраф за нарушение запрета составляет 1000 крон, то теперь его поднимут до 10 000 крон.

«Мы отправили законопроект на рассмотрение и дополнение на прошлой неделе. Процесс продлится 30 дней, то есть до конца ноября. Затем будут рассматривать дополнения. В идеале материал утвердят в начале следующего года», – сообщил пресс-секретарь Магистрата Вит Гофман.

Постановление, запрещающее употребление алкоголя в общественных местах, начало действовать в Праге в 2008 году и распространялось только на конкретный список мест. С того времени законопроект несколько раз дорабатывали. В 2013 году количество мест, где запрещено пить алкоголь, увеличили вдвое. Теперь запрет действует более чем в 800 местах города.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
алкоголь штраф Прага законы законопроект
Читайте
по теме 
Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира
26.09.2017 14:18 Общество
Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира
2667 0
Это чешское вино вошло в список лучших в мире
20.09.2017 12:12 Общество
Это чешское вино вошло в список лучших в мире
3166 0
Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии
18.09.2017 15:53 Общество
Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии
1097 0
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
14.09.2017 10:14 Общество
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
1311 0
Последние новости:
01
ноября
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета
01.11.2017 16:30 Общество
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета
635 0
Жители Чехии отметят падение коммунистического режима
01.11.2017 14:54 Общество
Жители Чехии отметят падение коммунистического режима
352 0
На детских площадках Праги появятся современные туалеты
01.11.2017 12:41 Общество
На детских площадках Праги появятся современные туалеты
287 0
Пожарные и полиция вместе вызволили необычное животное в Праге
01.11.2017 12:07 Общество
Пожарные и полиция вместе вызволили необычное животное в Праге
608 0
Вход в метро на площади Республики в Праге решили пока не закрывать
01.11.2017 09:55 Общество
Вход в метро на площади Республики в Праге решили пока не закрывать
299 0
31
октября
В Чехии изменяются правила для владельцев собак
31.10.2017 16:23 Общество
В Чехии изменяются правила для владельцев собак
1424 0
30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев
31.10.2017 15:56 Общество
30 лет назад от СПИДа умер первый чех: Больше всего ВИЧ-позитивных среди геев
606 0
Высшая школа экономики в Праге приглашает на большую встречу выпускников
31.10.2017 14:29 Общество
Высшая школа экономики в Праге приглашает на большую встречу выпускников
379 0
Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей
31.10.2017 13:55 Общество
Видео: Женщину в Праге задавил трамвай, полиция ищет свидетелей
1140 0
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве
31.10.2017 13:26 Общество
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве
904 0


Мобильная версия