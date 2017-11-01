Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги

Городские представители утвердили новое постановление о запрете употребления алкоголя во всем историческом центре Праги. Штрафы за нарушение запрета поднимут в 10 раз.

В центре Праги долгое время пытаются решить проблему с алкоголем. Во вторник городские представители утвердили полный запрет на употребление алкоголя в общественных местах. Постановление для Праги 1 разработал пражский магистрат.

Подготовка нового постановления началась в сентябре. Документ должен был вступить в силу еще в первые месяцы этого года. Законопроект предполагает запрет на употребление алкоголя во всем историческом центре Праги, а не только на некоторых улицах. Согласно документу, штраф полагается даже тем людям, которые просто будут идти по центру с открытой бутылкой с алкогольным напитком.

Если на данный штраф за нарушение запрета составляет 1000 крон, то теперь его поднимут до 10 000 крон.

«Мы отправили законопроект на рассмотрение и дополнение на прошлой неделе. Процесс продлится 30 дней, то есть до конца ноября. Затем будут рассматривать дополнения. В идеале материал утвердят в начале следующего года», – сообщил пресс-секретарь Магистрата Вит Гофман.

Постановление, запрещающее употребление алкоголя в общественных местах, начало действовать в Праге в 2008 году и распространялось только на конкретный список мест. С того времени законопроект несколько раз дорабатывали. В 2013 году количество мест, где запрещено пить алкоголь, увеличили вдвое. Теперь запрет действует более чем в 800 местах города.

Источник: Novinky.cz