Пожарные и полиция вместе вызволили необычное животное в Праге

Пражские пожарные выехали по необычному вызову. Полиция попросила их помочь вызволить необычное животное – американского енота, который застрял в световом колодце одного из многоквартирных домов в Праге. Животное никак не хотело оттуда уходить.
Пожарные приехали за спрятавшимся животным около шести часов утра в дом на улице Паточкова в Праге 6. Полиции не удалось самостоятельно достать американского енота из труднодоступного места. Отряду с Петршин удалось вызволить животное через 15 минут.
Потом енота передали городской полиции, которая отвезла животное в приют в районе Прага-Троя. Там оно будет дожидаться своего хозяина.
Источник: idnes.cz