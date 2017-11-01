Пожарные и полиция вместе вызволили необычное животное в Праге

Енот-полоскун, известный также как американский енот, забрался в световой колодец жилого дома и не хотел оттуда уходить.

Фото: HZS Praha, Jan Kostík

Пражские пожарные выехали по необычному вызову. Полиция попросила их помочь вызволить необычное животное – американского енота, который застрял в световом колодце одного из многоквартирных домов в Праге. Животное никак не хотело оттуда уходить.

Пожарные приехали за спрятавшимся животным около шести часов утра в дом на улице Паточкова в Праге 6. Полиции не удалось самостоятельно достать американского енота из труднодоступного места. Отряду с Петршин удалось вызволить животное через 15 минут.

Потом енота передали городской полиции, которая отвезла животное в приют в районе Прага-Троя. Там оно будет дожидаться своего хозяина.

Источник: idnes.cz