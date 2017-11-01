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На детских площадках Праги появятся современные туалеты

На детских площадках Праги появятся современные туалеты

Vladislava M 292 0
До конца года на детских площадках Праги 6 установят новые современные туалеты с солнечными панелями, умывальниками и устройствами для подзарядки мобильных телефонов.
Фото: MČ Praha 6
На детских площадках Праги появятся современные туалеты

На десятках детских площадок Праги 6 до конца этого года появятся современные общественные туалеты. Благодаря солнечным панелям они смогут работать даже без подключения к источнику электроэнергии. В боковой части туалеты будут оснащены зарядными устройствами для мобильных телефонов. Если туалеты хорошо себя зарекомендуют, то в будущем появятся еще на сотне детских площадок района.

Первые из них можно будет увидеть на улицах Лотышска и Анастазова, детской площадке «Гадовка» и спортивных площадках «У Валу» и «Ладронка».

«Новые туалеты на площадках нужны для того, чтобы родителям не приходилось бежать с ребенком домой. Кроме унитазов в них будет распложен умывальник, писсуар и все необходимое для гигиены. За наполнением резервуаров с мылом будут следить онлайн и пополнять их по мере необходимости», – сообщил советник Праги 6 по транспорту и окружающей среде Роман Мейстржик.

Пользование туалетами будет платным: от 5 до 10 крон. Заплатить за него можно будет и через СМС. Введение оплаты покроет расходы на содержание туалетов и будет препятствовать вандализму.

Источник: Idnes.cz

 

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