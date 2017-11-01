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Жители Чехии отметят падение коммунистического режима

Жители Чехии отметят падение коммунистического режима

artyommm 352 0
17 ноября чехи будут отмечать развал коммунистического режима. В рамках Фестиваля свободы пройдет шествие и карнавал.
Фото: www.facebook.com/festivalsvobody/photos
Жители Чехии отметят падение коммунистического режима

Годовщину 17 ноября 1989 года жители Чехии будут отмечать на Фестивале свободы, в рамках которого пройдут выступления ораторов, шествия и концерты. Организуют акцию сразу шесть гражданских инициатив. 

Главной темой всех мероприятий на Фестивале свободы станет борьба с популизмом, экстремизмом и дезинформацией. Организаторы делают акцент именно на этом, так как обеспокоены результатами парламентских выборов и угрозой демократии в стране.

В прошлом году 17 ноября на улицы Праги и других чешских городов вышли десятки тысяч человек. На этот раз организаторы рассчитывают, что им удастся сохранить такую же активность участников.

Фестиваль будет проходить как акция памяти свержению коммунистического режима в 1989 году и празднование победы демократии и свободы. По такому случаю будут выступать разные артисты, произнесут речь известные в Чехии публичные личности, пройдет также и карнавал. 

Главная культурная программа запланирована на улице Národní třídа. Там пройдут народные гулянья, театральные представления, концерты и авторские чтения. Карнавал в этом году будет называться Sametové posvícení, а его девиз –  «Это не утка». 

Участники шествия «У правды нет альтернативы» пройдут от памятника жертв коммунизма на Уезде, чтобы обратить внимание общественности на проблему распространения дезинформации в современном обществе. 

Оба шествия завершатся на Вацлавской площади, где состоится концерт. Фестиваль свободы также пройдет в Дечине, Ческе-Будеевице, Рожнове под Радгоштем. Остальные города пока не представили свои программы.

Источник: ihned.cz

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