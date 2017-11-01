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Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета

Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета

artyommm 635 0
Стало известно, какие подарки подготовили для жителей Чехии телефонные операторы и интернет-провайдеры.
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета

Оператор O2 в Чехии до конца года бесплатно повысит скорость интернета всем своим клиентам до 100 Мбит/с. Максимум скорости будет зависеть от возможностей конкретного соединения.

Скорость 100 Мбит/с на данный момент доступна для более чем 100 000 соединений. Конкурент UPC недавно сообщил о повышении максимальной скорости своего кабельного интернета на 100-500 Мбит/с. O2 предлагает проводное интернет-подключение посредством телефонных линий более чем 750 000 абонентов. 520 000 из них пользуется более быстрым вариантом VDSL.

Оператор также предложит клиентам скидку на покупку мобильных телефонов Samsung и Huawei. В рождественское предложение также будет входить игровая консоль Xbox One S. Ее можно использовать также для просмотра O2 TV. 

Дополнительный бонус ожидает также всех постоянных клиентов О2, которые пользуются мобильными тарифами, домашним интернетом и O2 TV. Для абонентов по предоплате в декабре в подарок предусмотрено 5 Гб мобильного трафика при каждом пополнении счета.

Конкурент T-Mobile на Рождество предложит всем постоянным клиентам один день в неделю безлимитный интернет. При покупке телефона Huawei люди смогут получить второй телефон в подарок или выбрать другие устройства или интернет-телевидение по более выгодной цене.

Чем порадует абонентов в Чехии Vodafone, пока неизвестно.

Источник: novinky.cz

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