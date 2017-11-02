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Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом

Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом

artyommm 263 0
Рейтинг составляли в Лондоне. Лучшими оказались Гонконг, Цюрих, Париж и Сеул.
Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом

Международная консалтинговая компания Arcadis поручила исследовательскому центру Centre for Economic and Business Research (Лондон) оценить качество общественного транспорта в городах мира и создать рейтинг. Получился список на 100 мест.

Прага заняла почетную пятую строчку в мире по качеству общественного транспорта. Впереди только Гонконг, Цюрих, Париж и Сеул. Главным недостатком пражского транспорта назвали низкую экологичность. 

Интересно, что столица Чехии опередила в рейтинге даже Вену. Именно с ней часто сравнивают общественный транспорт Праги. Основными критериями для расстановки мест в списке были социальные, экологические и экономические показатели.

Исследователи определяли, насколько широка сеть общественного транспорта в городах, насколько транспорт надежен, сколько он работает, как его оценивают пассажиры, доступен ли он для людей с ограниченными возможностями. Еще один важный критерий – количество людей, которые отдают предпочтение общественному транспорту перед личными автомобилями. Именно по этой причине многие американские города не попали в список или оказались на его последних местах.

Высокие баллы пражский транспорт получил за использование цифровых технологий, доступность интернета в транспорте, а также возможность оплаты проезда банковской картой и планирования маршрута с помощью приложения.

Худшими по экологическим показателям были признаны системы общественного транспорта в американских городах Хьюстон, Чикаго и Атланта. Самыми экологичными по этому показателю оказались Франкфурт, Мюнхен и Берлин. Прага в данной категории заняла только 23-место. 

В десятку городов с лучшим общественным транспортом также вошли Вена, Лондон, Сингапур, Стокгольм и Франкфурт. 

Источник: idnes.cz

 

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