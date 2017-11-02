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Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни

Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни

artyommm 530 0
Метеорологи рассказали, как погода в Чехии изменит свой характер на этих выходных.
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни

Жители Чехии сейчас могут радоваться приятному потеплению и облачной с прояснениями погоде, но совсем скоро их ожидают суровые, ненастные дни. Если в субботу, 4 ноября, будет относительно тепло, то в воскресенье, 5 ноября, случится перелом в погоде: солнцезащитные очки придется сменить на зонтики.

Начало ноября в этом году выдалось, на удивление, теплое. Это объясняется прибытием теплого фронта. Сегодня, 2 ноября, температура воздуха достигнет 11-15 градусов Цельсия. После обеда даже может выглянуть солнце.

С пятницы, 3 ноября, на территорию Чехии начнет прибывать более холодный воздух с севера. Температура воздуха днем не превысит отметки в 13 градусов. В субботу, 4 ноября, в некоторых районах возможен утренний туман. Днем ожидается температура 9-13 градусов.

В воскресенье, 5 ноября, погода кардинально изменит свой характер. В Чехию придет холодный фронт, а вместе с ним облачность и дожди. Максимальная температура воздуха днем – от 8 до 12 градусов тепла.

Жители должны быть готовы, что до среды, 8 ноября, можно не ждать хорошей погоды: будут идти дожди, а в горах возможен снег или снег с дождем. Утром будет прохладно, около 2-6 градусов; днем – теплее, от 6 до 10 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz

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