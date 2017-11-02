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В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу

В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу

artyommm 40 0
Министерство труда поручило провести специальное социологическое исследование, и вот стали известны его результаты.
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу

По поручению министерства труда ЧР было проведено специальное исследование, которое помогло выявить разницу в оплате труда женщин и мужчин с высшим образованием. Оказалось, что дипломированные специалистки в Чехии получают зарплату почти на 15 000 крон меньше, чем их коллеги мужчины. В целом разница в доходах получается почти 29%.

Министр труда Михэала Марксова напомнила о том, что Чехия занимает второе место с конца по разрыву в зарплатах женщин и мужчин. Марксова уверена, что проблему нужно решать на государственном и политическом уровне, так как частные компании по собственной инициативе не начнут заниматься этим вопросом.

Марксова подчеркивает, что занижение оплаты женщинам в Чехии сказывается на материальном благополучии всей семьи, в том числе и детей. Кроме того несправедливая разница в зарплатах женщин и мужчин дает о себе знать, когда наступает пенсионный возраст: пенсионерки получают существенно меньше денег, чем пенсионеры (на 22%). По этому показателю Чехия также занимает второе место в Евросоюзе.

Социологи считают, что на сложившуюся ситуацию во много повлияли представления в обществе о том, что мужчина является добытчиком, а женщина – хранительницей очага. Свою роль играет также более низкая трудовая занятость женщин, более длительный отпуск по уходу за ребенком и маленькая вовлеченность отцов в этот процесс. 

Не нужно забывать и о недостающих местах в детских садах, высоком налогообложении на второго работающего члена семьи, а также предоставление налоговых скидок на неработающую жену. В компаниях о зарплатах говорить открыто не принято, поэтому сотрудники могут даже не подозревать, сколько они и их коллеги могут получать за одну и ту же работу.

Источник: idnes.cz

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Чехия статистика зарплата
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