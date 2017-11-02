В Чехии изменяется расписание поездов

Изменения в расписании движения поездов начнут действовать с 10 декабря.

Компания «Чешские дороги» (České dráhy) анонсировала изменения в расписании внутренних поездов и составов на зарубежных направлениях дальнего следования. С 10 декабря измененное расписание вступает в силу. Продажа билетов на новые рейсы началась с 1 ноября.

Поправки в график работы внесли и частные железнодоржные перевозчики.

Частный перевозчик RegioJet начнет ездить в Опаву. Всего будет введено несколько прямых рейсов Прага-Опава. Из Опавы поезд будет уезжать в 4:15 (кроме воскресенья), а в Прагу он будет прибывать около 8:00.

Обратно поезд будет отправляться в 15:48. RegioJet также запустит шесть пар новых рейсов по маршруту Прага – Брно – Вена или Братислава. Всего между Прагой и Брно будут ездить девять поездов (три до Бржецлава и Братиславы, четыре – до Бржецлава и Вены). С июня 2018 года ожидается, что появится новый, десятый поезд по этому маршруту.

Источник: aktualne.cz