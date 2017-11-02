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В Чехии изменяется расписание поездов

В Чехии изменяется расписание поездов

artyommm 123 0
Изменения в расписании движения поездов начнут действовать с 10 декабря.
В Чехии изменяется расписание поездов

Компания «Чешские дороги» (České dráhy) анонсировала изменения в расписании внутренних поездов и составов на зарубежных направлениях дальнего следования. С 10 декабря измененное расписание вступает в силу. Продажа билетов на новые рейсы началась с 1 ноября.

Поправки в график работы внесли и частные железнодоржные перевозчики.
Частный перевозчик RegioJet начнет ездить в Опаву. Всего будет введено несколько прямых рейсов Прага-Опава. Из Опавы поезд будет уезжать в 4:15 (кроме воскресенья), а в Прагу он будет прибывать около 8:00. 

Обратно поезд будет отправляться в 15:48. RegioJet  также запустит шесть пар новых рейсов по маршруту Прага – Брно – Вена или Братислава. Всего между Прагой и Брно будут ездить девять поездов (три до Бржецлава и Братиславы, четыре – до Бржецлава и Вены). С июня 2018 года ожидается, что появится новый, десятый поезд по этому маршруту. 

Источник: aktualne.cz

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поезда транспорт
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