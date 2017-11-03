В чешском регионе началась «яичная» горячка

Покупатели в магазинах Остравы моментально смели все яйца со скидкой с полок. Некоторые даже забирали яйца из корзин других покупателей. Скоро яйца подорожают.

В некоторых магазинах Остравы в четверг, 2 ноября, творилось «яичное» безумие. Люди сметали с полок яйца, порой доходило до конфликтов и выяснения отношений. Некоторые приходили в ярость из-за того, что яйца по скидке через 15 минут после открытия магазина были распроданы.

В остравском магазине Kaufland на Каролине некоторые клиенты так хотели получить яйца по скидке, что забирали их у других покупателей и убегали быстрее к кассе. Яйца продавали по цене 25,90 кроны за десяток.

Подобная ситуация наблюдалась и в магазинах упомянутой выше сети в Марианских Горах. Яйца со скидкой по 25,90 кроны за десяток были распроданы моментально. В других магазинах десяток яиц стоит от 39,90 до 52,90 крон. За 6 био-яиц магазины просят 50 крон.

Жители районов Карвина, Опавы и Остравы, которые находятся недалеко от границы с Польшей, нередко выезжают в соседнюю страну ради более выгодного шопинга. В Польше чехи покупают одежду, продукты и мебель.

К слову, яйца в Чехии сейчас дорожают, и ждать снижения цены не приходится. Ожидается, к Рождеству яйца подорожают в среднем на 5 крон за десяток. 75% потребляемых яиц в Чехии производится местными фабриками. Остальное – привозят из-за границы. В среднем каждый житель Чехии в год съедает 260 яиц.

Источник: denik.cz