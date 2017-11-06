В Чехии началась Неделя науки

Люди смогут бесплатно послушать лекции в Академии наук, побывать в лабораториях, исследовательских центрах и других учреждениях.

В понедельник, 6 ноября, в Чехии стартует ежегодный фестиваль «Неделя науки», в рамках которого ученые доступным языком рассказывают общественности о своих открытиях и объясняют, чем они занимаются. В этом году людей будут просвещать в темах питания и бережного отношения к еде. Ученые также поделятся информацией о лазерах, нанотехнологиях, информатике и искусственном интеллекте.

Фестиваль проходит уже в 17-й раз. Всего будет проведено более 500 мероприятий, причем не только в Праге, но и в других городах Чехии. Основная программа по традиции запланирована в филиалах Академии наук ЧР. Всем желающим бесплатно покажут научные лаборатории, библиотеки и рабочие кабинеты и кафедры различных исследовательских учреждений.

«Неделя науки» завершится на выходных, когда, например, можно будет посетить исследовательский центр в Ржежи. Ожидается, что особый интерес должна вызвать лекция создателя спецэффектов в голливудских фильмах Павла Кацерлого.

Источник: ceskenoviny.cz