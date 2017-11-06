В России изменились правила провоза багажа в самолетах

Согласно новым условиям, рюкзак больше не подлежит обязательному взвешиванию. Норма для веса ручной клади установлена в размере 5 кг (ранее было 10 кг).

В соответствии с новым приказом Министерства транспорта РФ, в стране изменились правила провоза ручной клади и багажа в самолетах. Согласно новым условиям, пассажиры могут взять с собой на борт самолета не более 5 кг ручной клади (ранее было 10 кг). Тем не менее, за авиакомпаниями оставили право выбора увеличить пороговый вес ручной клади, чтобы он был более 5 кг.

Условие распространяется на пассажиров, купивших билет в одну сторону. Что касается провоза багажа до 30 кг без доплаты, рассчитывать на это смогут только те пассажиры, которые купили билет в обе стороны.

Какие предметы можно провезти в самолете свыше общей нормы 5 кг?

Эти предметы не подлежат взвешиванию или маркировке биркой. Раньше к таким вещам относились мобильный телефон, зонтик и ноутбук, теперь они стали считаться взвешиваемой ручной кладью. Их можно спрятать в рюкзак, который, по новым правилам, взвешивать не будут.

Что можно пронести в самолет вдобавок к ручной клади бесплатно?

В новый список вошли букет цветов, верхняя одежда, дамская сумочка, детское питание, детская люлька с удерживающей системой, медикаменты, без которых пассажир не может обойтись в полете, костюм в портпледе, папка для бумаг, печатные изделия для чтения в полете, рюкзак (портфель), товары Duty Free в упаковке.

Министерство транспорта РФ устанавливает три тарифа. Бесплатно провезти ручную кладь до 5 кг можно в любом случае.

Первый тариф – невозвратный, когда отсутствует норма бесплатного багажа (дешевле всего).

Второй тариф – невозвратный, предусматривающий норму провоза багажа (стоит дороже).

Третий тариф – возвратный, предполагающий норму бесплатного провоза багажа весом до 30 кг.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации