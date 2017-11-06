Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 6 °C
В России изменились правила провоза багажа в самолетах

В России изменились правила провоза багажа в самолетах

artyommm 888 0
Согласно новым условиям, рюкзак больше не подлежит обязательному взвешиванию. Норма для веса ручной клади установлена в размере 5 кг (ранее было 10 кг).
В России изменились правила провоза багажа в самолетах

В соответствии с новым приказом Министерства транспорта РФ, в стране изменились правила провоза ручной клади и багажа в самолетах. Согласно новым условиям, пассажиры могут взять с собой на борт самолета не более 5 кг ручной клади (ранее было 10 кг). Тем не менее, за авиакомпаниями оставили право выбора увеличить пороговый вес ручной клади, чтобы он был более 5 кг. 

Условие распространяется на пассажиров, купивших билет в одну сторону. Что касается провоза багажа до 30 кг без доплаты, рассчитывать на это смогут только те пассажиры, которые купили билет в обе стороны. 

Какие предметы можно провезти в самолете свыше общей нормы 5 кг? 

Эти предметы не подлежат взвешиванию или маркировке биркой. Раньше к таким вещам относились мобильный телефон, зонтик и ноутбук, теперь они стали считаться взвешиваемой ручной кладью. Их можно спрятать в рюкзак, который, по новым правилам, взвешивать не будут.

Что можно пронести в самолет вдобавок к ручной клади бесплатно? 

В новый список вошли букет цветов, верхняя одежда, дамская сумочка, детское питание, детская люлька с удерживающей системой, медикаменты, без которых пассажир не может обойтись в полете, костюм в портпледе, папка для бумаг, печатные изделия для чтения в полете, рюкзак (портфель), товары Duty Free в упаковке.

Министерство транспорта РФ устанавливает три тарифа. Бесплатно провезти ручную кладь до 5 кг можно в любом случае. 

Первый тариф – невозвратный, когда отсутствует норма бесплатного багажа (дешевле всего).
Второй тариф – невозвратный, предусматривающий норму провоза багажа (стоит дороже).
Третий тариф – возвратный, предполагающий норму бесплатного провоза багажа весом до 30 кг.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Рассказать всем:
Темы
самолёт Россия авиакомпании
Читайте
по теме 
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
09.10.2017 11:35 Общество
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
1998 0
В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли
26.09.2017 10:20 Общество
В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли
2555 0
Ryanair отменяет рейсы в Прагу
19.09.2017 13:24 Общество
Ryanair отменяет рейсы в Прагу
1591 0
Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги
05.09.2017 10:11 Общество
Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги
1989 0
Последние новости:
06
ноября
Видео: Трамвай в Чехии двигался по встречной, восемь человек получили травмы
06.11.2017 16:45 Общество
Видео: Трамвай в Чехии двигался по встречной, восемь человек получили травмы
137 0
В Чехии выбрали лучшие молодые вина, ставшие святомартинскими
06.11.2017 14:32 Общество
В Чехии выбрали лучшие молодые вина, ставшие святомартинскими
198 0
В Чехии неожиданно появился новый кандидат в президенты
06.11.2017 11:46 Политика
В Чехии неожиданно появился новый кандидат в президенты
556 0
В Чехии началась Неделя науки
06.11.2017 08:20 Общество
В Чехии началась Неделя науки
270 0
03
ноября
В чешском регионе началась «яичная» горячка
03.11.2017 15:21 Общество
В чешском регионе началась «яичная» горячка
2299 0
Через год в Праге начнут строить крупнейший новый район
03.11.2017 14:54 Экономика
Через год в Праге начнут строить крупнейший новый район
3458 0
Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии
03.11.2017 14:23 Экономика
Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии
582 0
Богатые русские бегут из Карловых Вар
03.11.2017 13:22 Экономика
Богатые русские бегут из Карловых Вар
7669 0
Опрос населения на тему выборов президента Чехии: Земан победит
03.11.2017 10:20 Политика
Опрос населения на тему выборов президента Чехии: Земан победит
991 0
Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают
03.11.2017 09:13 Экономика
Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают
1401 0


Мобильная версия