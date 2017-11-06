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В Чехии выбрали лучшие молодые вина, ставшие святомартинскими

В Чехии выбрали лучшие молодые вина, ставшие святомартинскими

artyommm 198 0
11 ноября в Брно пройдет крупнейшая в республике дегустация молодых святомартинских вин.
Фото: vinarskaunie.cz
В Чехии выбрали лучшие молодые вина, ставшие святомартинскими

В этом году больше вин прошло конкурсный отбор за право считаться святомартинским. Всего в конкурсе участвовал 431 образец молодого вина, из них 379 поступит в продажу с особенной наклейкой святого Мартина на коне. В прошлом году таких вин было меньше.

Как сообщили в Винодельческом фонде, в этом году качество вин особенно радует. Оно стало улучшаться благодаря новому подходу виноделов, которые за короткое время после сбора урожая успевают готовить вина с каждым годом все лучше.

Среди святомартинских вин в этом году будет больше всего белых (162). Затем следуют розовые (113) и красные (104). В 2017 году виноград удалось собрать до того, как начались дожди, благодаря чему он был лучшего качества. Среди белых вин особенно выделяется Моравский мускат. Среди красных – Красный португалец, а также Святовавржинецкое вино. Из розовых вин особенного внимания заслуживает Цвайгельт. 

Все святомартинские вина можно будет найти по этикетке с эмблемой святого Мартина на коне. Ей будет обозначено около 2 196 000 бутылок. Самое широкое предложение святомартинских вин будет представлено 11 ноября в Брно на площади Свободы, на дегустации от Винодельческого фонда. 

В этом году впервые святомартинское вино будет также обозначено единым логотипом в виде известного символа бокала в национальных цветах. Охраняемый знак «Святомартинское» в отношении вина был зарегистрирован в 1995 году. С 2005 года его владельцем является Винодельческий фонд.

Источник: novinky.cz

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