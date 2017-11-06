Видео: Трамвай в Чехии двигался по встречной, восемь человек получили травмы

Столкновение трамваев произошло в воскресенье, 5 ноября, вечером.

Фото: www.facebook.com/DopravniPodnikMestaBrna/photos

Вечером в воскресенье, 5 ноября, возле центрального вокзала в Брно столкнулись два трамвая, в результате чего восемь человек получили травмы. Водитель трамвая оказалась заблокированной в кабине. Возле места происшествия на несколько часов было осложнено движение транспорта.

Трамваи столкнулись после 21:00 на перекрестке улиц Гибешова и Нове-Сады. Перекресток оставался частично перекрытым до полуночи. Столкновение произошло из-за того, что один трамвай двигался по встречному направлению к вокзалу. Сейчас устанавливается причина происшествия. Полиция пытается выяснить, виноват водитель или техническая неисправность.

На место аварии прибыли пожарные и врачи скорой помощи. По первоначальным данным полиции, пострадали 10 человек. Медики потом уточнили, что обследование прошли восемь человек. Все они получили травмы шеи, головы и ног легкой степени тяжести. ДТП нанесло ущерб транспортному предприятию Брно ущерб в размере 1 млн крон.

Источник: idnes.cz