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Чехи ополчились против детей иностранцев в соцсетях

Чехи ополчились против детей иностранцев в соцсетях

artyommm 2303 0
В социальных сетях распространились негативные комментарии и угрозы в отношении первоклассников иностранного происхождения из чешской школы.
Чехи ополчились против детей иностранцев в соцсетях

На чешскую школу (ZŠ Plynárenská) в Теплице посыпались угрозы и потоки ненависти. Причиной стала фотография первоклассников, опубликованная изданием Deník. Все дело в том, что на снимке изображены три учительницы первого класса и ученики в возрасте 6-7 лет, преимущественно цыгане, арабы и вьетнамцы. Из-за фотографии школа теперь вынуждена защищаться от расистов со всей республики.

Пользователи социальных сетей нелестно отзываются как о детях иных национальностей, так и о педагогах. Директор школы шокирована. Она говорит, что так получилось, что у первого классы вышел такой состав. Женщина признается, что никогда бы не подумала, что невинный снимок первого класса у доски может вызвать подобную реакцию. 

На электронный адрес школы приходят письма с угрозами. Фотография издания Deník в рамках серии публикаций «Моя первая школьная доска» моментально начала распространяться в соцсетях. Тысячи людей ей поделились, а в комментариях часто можно было прочитать вульгарные и расистские высказывания в адрес детей. Люди характеризуют маленьких первоклашек из арабских стран как будущих террористов.
 

Источник: denik.cz

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школы социальные сети Чехия иностранцы
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