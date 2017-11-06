Чехи ополчились против детей иностранцев в соцсетях

В социальных сетях распространились негативные комментарии и угрозы в отношении первоклассников иностранного происхождения из чешской школы.

На чешскую школу (ZŠ Plynárenská) в Теплице посыпались угрозы и потоки ненависти. Причиной стала фотография первоклассников, опубликованная изданием Deník. Все дело в том, что на снимке изображены три учительницы первого класса и ученики в возрасте 6-7 лет, преимущественно цыгане, арабы и вьетнамцы. Из-за фотографии школа теперь вынуждена защищаться от расистов со всей республики.

Пользователи социальных сетей нелестно отзываются как о детях иных национальностей, так и о педагогах. Директор школы шокирована. Она говорит, что так получилось, что у первого классы вышел такой состав. Женщина признается, что никогда бы не подумала, что невинный снимок первого класса у доски может вызвать подобную реакцию.

На электронный адрес школы приходят письма с угрозами. Фотография издания Deník в рамках серии публикаций «Моя первая школьная доска» моментально начала распространяться в соцсетях. Тысячи людей ей поделились, а в комментариях часто можно было прочитать вульгарные и расистские высказывания в адрес детей. Люди характеризуют маленьких первоклашек из арабских стран как будущих террористов.



Источник: denik.cz