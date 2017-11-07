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Первому чеху «из пробирки» исполнилось 35 лет

Первому чеху «из пробирки» исполнилось 35 лет

artyommm 358 0
Личность первого человека в Чехословакии, который появился на свет в результате искусственного оплодотворения, держится в строжайшем секрете.
Первому чеху «из пробирки» исполнилось 35 лет

В 1982 году в Чехословакии впервые провели процедуру по искусственному оплодотворению, руководил которой профессор Ладислав Пилка. В импровизированной больничной лаборатории медики соединили яйцеклетку женщины со сперматозоидом, а затем оплодотворенную яйцеклетку ввели в лоно женщины. 

Через девять месяцев, 4 ноября 1982 года, в Брно родился первый ребенок «из пробирки» – мальчик, секретность личного которого строго охраняется. В минувшую субботу мужчина отпраздновал 35-летие.

Чехословакия первой из стран социалистического блока провела подобное вмешательство в процесс репродукции человека. Первым в мире это удалось англичанам в 1978 году. При этом у англичан на то время была необходимая современная лаборатория, а у чехов – нет.

Нынешний директор Клиники репродуктивной медицины и гинекологии в Злине Давид Румпик пояснил, что если сравнивать современные методы с теми, которые использовал доктор Пилка, то это выглядело бы как сравнение современных цифровых фотоаппаратов с фотооборудованием начала 19 века.

Узнать, как дела у 35-летнего мужчины, который появился на свет путем искусственного оплодотворения, невозможно. Ни он, ни его семья не общаются ни со СМИ, ни с медиками.

Источник: idnes.cz

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Медицина и фармацевтика Чехия
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