Прага выиграла спор с Uber

Магистрат сможет штрафовать водителей без лицензии таксиста, использующих для поиска клиентов сервис Uber.

Верховный административный суд отменил вердикт в отношении водителя Uber. Согласно тому вердикту, водителя освободили от штрафа, так как его деятельность относилась к экономике совместного потребления, которая на данный момент не регулируется законодательством Чехии.

Таким образом, магистрат Праги выиграл спор и теперь может на законных основаниях штрафовать водителей альтернативной службы такси. Верховный административный суд постановил, что водители Uber должны руководствоваться общими правилами, даже если вид их деятельности появился позже.

На прошлой неделе Верховный административный суд отменил вердикт Городского суда в Праге, касающийся штрафа пражского водителя Яна С. Тогда суд решил, что водитель Uber не может быть оштрафован, потому что его деятельность относится к экономике совместного потребления, которая никак не регулируется в Чехии. Так, согласно точке зрения Городского суда, водитель не мог знать, является ли его деятельность незаконной.

Верховный административный суд постановил, что это не так. Водители, которые используют приложение UberPop, не находятся в законодательном вакууме.

«Даже если водители используют современные технологические решения и альтернативные экономические формы, это не означает автоматически, что их деятельность не подпадает ни под какие правила», – об этом написал председатель Сената Верховного административного суда Радан Малик.

Таким образом, Городской суд Праги должен будет пересмотреть свое решение с осени прошлого года. Кроме того с тех пор он не занимался другими подобными вопросами.

Пражский магистрат приветствует решение Верховного административного суда и продолжает настаивать на том, что Uber – это сервис такси, который должен придерживаться действующего законодательства.

Источник: aktualne.cz