В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года

Мужчине грозило на родине 5 лет тюрьмы, но теперь его дело будут пересматривать.

Спустя 22 года в США задержали чеха Павла Фантыша, который был осужден за обман в рамках телеигры «Бинго». Команда из семи человек во главе с Фантышем с помощью компьютерной программы завладела обманным путем более 27 млн крон из лотереи. Суд теперь снова рассматривает дело.

Чех сбежал за границу в 1995 году. Позже в Чехии он был осужден на 5 лет тюрьмы. Интерполу удалось его арестовать только в июле текущего года в США. В августе мужчину привезли в Чехию. Здесь Фантыш потребовал пересмотреть дело. Городской суд Праги удовлетворил просьбу задержанного и отменил ранее вынесенный приговор.

Дело в отношении сообщников чеха пересматривать не будут. Самого Фантыша не смогут наказать строже, чем это было предусмотрено первым решением суда. Ранее сообщалось, что чех скорректировал компьютерную программу, которая была задействована в жеребьевке билетов в игре «Бинго» на телеканале Nova. В результате вместо случайно выбранных жребиев несколько раз выпадали заранее подготовленные билеты. Их Фантыш покупал заблаговременно. С помощью сети дистрибуторов он также получал билеты, обещая им комиссию от фиктивного выигрыша.

Источник: idnes.cz